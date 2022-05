FC Barcelone : un nouveau prétendant pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

«L’avenir d’Ousmane n’est pas encore concrétisé et nous n’allons pas entrer dans des spéculations interminables. Nous sommes, et nous avons toujours été, très respectueux envers tous les clubs et il en sera toujours de même. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur». Par le biais d'un communiqué publié ce vendredi, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, a bel et bien tenu à mettre les choses au clair concernant l'avenir de son protégé. Pourtant, seulement quelques heures après cette sortie médiatique, c'est un nouveau prétendant qui a décidé de déclarer sa flamme au numéro 7 des Blaugranas.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l'international français (27 sélections, 4 buts) de 25 ans est, en effet, libre de s'engager dans le club qu'il souhaite depuis le 1er janvier dernier. Si le Paris Saint-Germain - avec qui il tient un accord verbal comme nous vous l'avions révélé dernièrement - veut toujours le recruter, l'ancien attaquant du Stade Rennais, formé à Evreux, peut également toujours prolonger l'aventure en Catalogne malgré des positions jusqu'alors éloignées au niveau salarial. Mais ce samedi, SPORT indique que Liverpool, finaliste de la Ligue des Champions et qui retrouvera le Real Madrid à cette occasion (21h), a décidé de passer à l'action pour s'offrir le joyau des Blaugranas.

Liverpool a pris contact avec le clan Dembélé !

À l'heure où les Reds pourraient perdre Mohamed Salah, suivi par le PSG, et Sadio Mané, annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich, le quotidien espagnol affirme que le club de la Mersey veut prendre les choses en main concernant son secteur offensif. Dans cette optique, la formation dirigée par Jürgen Klopp souhaiterait s'attacher les services de deux ou trois renforts sur le front de l'attaque, et ce pour compenser les éventuels départs du Sénégalais ou de l'Egyptien. Si Liverpool a déjà paré au départ d'un des deux avec le recrutement de Luis Diaz cet hiver, les Reds se pencheraient désormais sur le cas Dembélé.

Dans ce sens, un premier contact aurait même d'ores et déjà eu lieu entre les deux parties et la possibilité de porter le maillot rouge plairait au Français. Récemment, Mundo Deportivo révélait que le technicien allemand des Reds était d'ailleurs un grand admirateur de l'international tricolore et qu'il aimerait bien pouvoir l'attirer sur les bords de la Mersey. Face à toutes ces propositions, reste désormais à connaître la décision finale d'Ousmane Dembélé. Une chose est sûre, tout risque désormais de se jouer entre le Barça, le PSG et donc Liverpool...