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Fenerbahçe : les premiers mots de Mason Greenwood

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Vendu au Fenerbahçe en échange de 40 M€ (hors bonus), Mason Greenwood a pris le temps de faire ses adieux aux supporters de l’Olympique de Marseille. Depuis, l’ailier de 24 ans a atterri à Istanbul où il a été accueilli par les fans du Fener. Un accueil qui a ravi l’ancien pensionnaire de Manchester United.

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«Ce fut un long processus. Il a fallu du temps pour le finaliser. Je suis très heureux d’être à Fenerbahçe. Je remercie tous ceux qui m’ont accueilli. Je suis prêt et impatient de commencer cette aventure. C’est incroyable de ressentir un tel soutien, les supporters de Fenerbahçe sont fantastiques. J’espère pouvoir leur rendre cet amour en marquant des buts sur le terrain. Ma famille est également très enthousiaste. Ma compagne est ravie de découvrir la culture turque. Nous avons deux filles, ce sera une expérience merveilleuse. Nous avons hâte d’être ici», a déclaré l’Anglais.

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