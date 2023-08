OM : le message de Jonathan Clauss pour Dimitri Payet

Si L’Equipe assurait, ce jeudi, que Dimitri Payet avait coupé les ponts avec l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss, présent en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz, a malgré tout confié que les Olympiens avaient eu une dernière discussion avec le Réunionnais avant son départ.

«On l’a croisé mardi matin, il est venu discuter avec nous, on l’a senti heureux malgré tout. On sait qu’il aime jouer au foot, on lui souhaite le meilleur, ce sera forcément sur le terrain», a ainsi indiqué l’ex-Lensois. Pour rappel, Dimitri Payet évoluera désormais sous les couleurs du club brésilien de Vasco da Gama.