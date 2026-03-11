Man City : des pertes records pour le City Football Group

Le City Football Group, holding qui contrôle plusieurs clubs à travers le monde dont Manchester City, a clôturé l’exercice au 30 juin 2025 avec une perte nette de 291,1 millions de livres sterling, soit environ 335 millions d’euros. Le déficit est en hausse par rapport aux 91,9 millions de livres enregistrés la saison précédente et porte les pertes cumulées du groupe à près de 1,8 milliard de livres. Une part très limitée de ce résultat négatif provient du club anglais, qui a terminé son exercice avec un déficit de 9,9 millions de livres. Le groupe détient également plusieurs autres clubs, dont Palerme, Girona, New York City FC, Melbourne City FC, Montevideo City Torque, ESTAC, Lommel et Bahia. Les revenus du groupe ont reculé à 888 millions de livres contre 933 millions un an plus tôt.

La suite après cette publicité

En incluant les plus-values liées aux transferts de joueurs, ils atteignent 1,005 milliard de livres sur la saison 2024-2025 contre 1,144 milliard lors de l’exercice précédent. La majorité du chiffre d’affaires provient du Manchester City, qui génère à lui seul 790 millions de livres. Les recettes issues des droits télévisés de l’UEFA ont chuté de 107 à 71 millions de livres, tandis que les droits télévisés mondiaux sont passés de 259 à 241 millions. Les coûts ont dépassé 1,26 milliard de livres, dont 630 millions consacrés au personnel et 205 millions aux amortissements. Le résultat est également affecté par la hausse des charges financières, portées à 75 millions de livres après un nouveau financement de 270 millions. Les pertes ont été compensées par des augmentations de capital de 280 millions de livres apportées par la propriété d’Abu Dhabi, ce qui a porté les fonds propres à 1,05 milliard de livres et la trésorerie à 391 millions.