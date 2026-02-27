Maxence Caqueret : «je suis très heureux à Côme»

Foot Mercato : la dernière fois que nous nous étions croisés, c’était il y a trois ans à Lyon. Depuis, pas mal de choses ont changé pour vous, puisque vous êtes notamment devenu père pour la première fois. En quoi cela vous a-t-il changé en tant que footballeur et homme ?

Maxence Caqueret : oui, j’ai forcément changé en tant qu’homme. Maintenant, on va dire que je ne pense plus à moi en priorité. J’ai toujours une pensée pour le petit. C’est quelque chose qui peut beaucoup m’apaiser. Si je passe une journée un peu moins bonne ou qu’il y a des moments plus compliqués, le fait de rentrer à la maison et de le voir, j’oublie tout. Donc je pense que c’est vraiment le point qui a changé dans ma vie. Et en tant que footballeur, c’est un peu pareil. J’ai toujours cette pensée pour mon fils. Donc peu importe comment peuvent se passer un entraînement ou un match, je sais qu’il y a maintenant des choses plus importantes et que le football, même si c’est ma vie et ma passion, il y a cette vie de famille qui est beaucoup plus importante pour moi.

FM: votre carrière a aussi évolué puisque vous avez quitté votre club de cœur pour rejoindre Côme au mercato d’hiver 2025. Était-ce une décision difficile à prendre pour vous, l’amoureux de l’OL ? Aviez-vous des craintes au moment de quitter votre cocon lyonnais ?

M.C : le plus dur a surtout été de quitter Lyon. J’y étais depuis l’âge de 12 ans. Donc j’ai passé 12 années dans ce club. Je n’avais jamais connu d’autre expérience. Je n’ai pas ressenti de la peur. Mais j’appréhendais de me plonger dans l’inconnu, de changer de pays, de région et de club. Mais j’ai été accueilli de la meilleure des manières ici. Tout s’est vite très bien passé pour moi à Côme.

FM : ce n’est pas un secret, Cesc Fabregas a joué un rôle important dans votre venue en Italie. Comment vous a-t-il convaincu ?

M.C : honnêtement, c’est vraiment la personne qui m’a convaincu de venir ici. Pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment le projet de Côme. Je regarde beaucoup le football, donc je savais qu’ils étaient en Serie A et qu’ils se battaient pour le maintien la saison dernière. Mais je ne connaissais pas le club. Donc quand Cesc Fabregas m’a appelé, il a commencé par m’expliquer ce projet-là, qui était super ambitieux. Il m’a dit qu’il me connaissait très bien, qu’il était un très grand fan de mon jeu et de ce qu’il avait pu voir de moi par le passé car on avait joué l’un contre l’autre. Il m’a aussi expliqué comment il voulait me faire jouer dans son système et que j’étais un joueur qui pourrait beaucoup apporter dans cette équipe. Venant d’un ancien joueur qu’on connaît tous, qui était milieu de terrain, ça m’a parlé rapidement. C’est vraiment ce qui m’a donné envie de me lancer dans ce projet.

FM : n’était-ce pas étrange d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur contre lequel vous jouiez il y a encore peu de temps ?

M.C : ce qui m’a fait bizarre, c’est vraiment le coup de téléphone. Une fois que j’ai mis les pieds à Côme, j’avais vraiment ce côté coach-joueur dans le relationnel. Je me suis directement mis dans cette optique-là que c’était mon entraîneur. Mais, c’est sûr que c’est super de l’avoir. En tant qu’ancien milieu, ses conseils ne peuvent qu’être bons à prendre. C’est ce qui m’a aussi donné envie de venir ici.

FM : comment définissez-vous vos liens avec Cesc Fabregas ?

M.C : ma relation avec lui est plutôt bonne. C’est un coach qui est assez proche de ses joueurs. Je pense que le fait qu’il soit un nouveau coach fait qu’il a encore cette petite âme de joueur. C’est ce qui fait qu’il est proche de nous, qu’il nous parle ouvertement sans langue de bois. C’est là où je pense, dans le relationnel, que notre équipe fait de bonnes choses cette année. On est vraiment une équipe qui vit bien, aussi bien le staff que les joueurs.

La bonne influence de Fabregas

FM : personnellement, sur quels points vous a-t-il permis de progresser ?

M.C : je pense que le point sur lequel j’ai le plus progressé, en tout cas où il m’a le plus conseillé, c’est dans la continuité du jeu. Je m’explique. Je pense que je sais mieux gérer les tempos d’un match et je sais quand venir demander le ballon plus bas ou attendre dans des zones le ballon. Il me demande souvent d’être patient quand je joue plus haut parce que je suis évidemment un joueur qui aime avoir le ballon, mais ce n’est pas toujours la bonne option de venir le chercher dans les pieds. Donc il faut forcément être parfois patient. C’est quelque chose qu’il m’a beaucoup demandé et je pense que je m’améliore de plus en plus dans cette position. C’est vraiment le conseil qui a été le plus utile dans ma façon de jouer.

FM : sur quoi pensez-vous devoir encore apprendre ? Car, finalement on apprend toujours…

M.C : bien sûr, on apprend toujours. Je pense que dans mes déplacements, surtout offensifs, je peux m’améliorer, c’est-à-dire faire des appels à des moments justes et dans le bon tempo et à l’inverse donner les ballons dans le bon tempo dans les derniers mètres. Parfois, je pense que je me précipite encore un peu. Ce sont des choses que je peux encore améliorer car je sais que j’ai la capacité de faire de meilleures dernières passes.

FM : depuis un peu plus d’un an, vous avez découvert la Serie A. Que pensez-vous de ce championnat ? Quelles sont les différences avec la France ?

M.C : la grosse différence entre la Serie A et la Ligue 1, c’est l’aspect tactique. Je pense que tout le monde le sait, mais la Serie A est un championnat assez fermé parce que les équipes travaillent beaucoup tactiquement. On va dire que c’est un peu comme une partie d’échecs. Par rapport à la France, ce qui me marque aussi, c’est qu’il y a beaucoup d’équipes qui jouent le titre au début de la saison. On ne sait pas qui va remporter le Scudetto, on ne sait pas qui va descendre. Tout peut se jouer jusqu’au dernier moment. Il y a vraiment beaucoup de compétition. Donc c’est vraiment quelque chose que je trouve bien ici en Italie. A contrario, je pense qu’en France qu’il y a beaucoup plus de qualités individuelles et c’est ce qui fait, je pense, la force de championnat de Ligue 1.

FM : comment jugez-vous votre saison à Côme, aussi bien individuellement que collectivement ?

M.C : je pense que collectivement, on fait une superbe saison. On est dans le haut du panier. On se bat pour accrocher une place européenne. C’est quelque chose qui est faisable au vu de nos performances, de la façon dont l’équipe joue. Individuellement, je me sens assez bien cette saison. Je suis un joueur qui aide l’équipe. Donc je suis assez satisfait. Mais je sais aussi que je peux mieux faire, notamment au niveau statistique. Je pense que je peux faire encore plus de passes décisives et marquer plus de buts (2 buts et 4 assists en 25 matches toutes compétitions confondues cette saison, ndlr). Mais sur cette deuxième partie de saison, je commence à en avoir et je suis sûr que j’en aurai plus en fin de saison.

FM : vous restez sur un but contre la Juventus le week-end dernier en championnat. C’est quelque chose que vous travaillez de plus en plus ?

M.C : oui, bien sûr. Depuis quelques matches, je joue assez haut sur le terrain. Donc je me dois d’être efficace dans les dernières zones. C’est quelque chose que je travaille au quotidien, que ce soit avec l’équipe ou bien lors d’un travail individuel. Je pense que ça m’aide aussi sur les derniers matches. Je vais continuer à bien travailler ça, parce que c’est un aspect important dans la façon dont je joue actuellement.

Caqueret s’épanouit à Côme

FM : que pouvez-vous nous dire sur le club de Côme, qu’on connaît parfois un peu moins ici ? Comment évolue-t-il selon vous ?

M.C : c’est un club qui est peu connu au départ, mais qui commence à vraiment se faire connaître. C’est un club qui a un projet très ambitieux. Il ne faut pas oublier qu’il était en Serie B il y a quelques saisons. En Serie D, il y a aussi très peu de temps de ça. Côme évolue très vite avec de nombreux jeunes joueurs, de grands talents européens. Comme on l’a dit juste avant, c’est une équipe qui fait une grosse saison, qui joue le haut du panier du championnat et qui fait, je pense, les meilleures performances en Italie (…) Je me sens plutôt bien à Côme. On a une équipe qui vit bien ensemble. C’est un club assez familial, qui évolue très bien. La ville de Côme, c’est sûr que c’est l’un des plus beaux endroits d’Europe. Donc on ne peut que s’y plaire. Pour moi, qui suis en famille ici, c’est un cadre de vie assez spécial. Je suis très heureux à Côme.

FM : pouvez-vous nous dire quelques mots sur la saison de Lucas Da Cunha, dont on parle de plus en plus.

M.C : Lucas, c’est un joueur que je connaissais de nom comme j’avais déjà joué contre lui. Mais on ne se connaissait pas personnellement. Déjà, humainement, c’est une super personne, qui se bat pour l’équipe et qui a vraiment un rôle important dans ce club. Il a connu la Serie B et il est très impliqué dans ce projet. Si on parle du joueur, il a d’énormes qualités. C’est un joueur qui correspond parfaitement au style de jeu du coach. Il sait jouer, combiner, mais il a aussi cette capacité à se projeter. C’est un top joueur. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il aura une très grande carrière car il le mérite et il a toutes les qualités pour.

FM : on pourrait presque dire la même chose de Jean Butez, dont on parle chez les Bleus.

M.C : oui, carrément. Jean fait une saison exceptionnelle. Honnêtement, je ne le connaissais pas avant d’arriver à Côme. On est arrivé en même temps. C’est quelqu’un qui m’impressionne réellement par sa faculté à analyser le jeu. Il a une qualité de jeu au pied qui est exceptionnelle. Je pense que c’est l’un des meilleurs en Europe. Sur sa ligne, je pense qu’il y a très peu de gardiens qui font ce qu’il est en train de faire. Évidemment que je suis partisan pour la sélection de Jean en équipe de France. Ce serait vraiment mérité au vu des prestations qu’il peut faire.

FM : est-ce que ça peut aussi vous donner des idées ? Nous sommes en année de Coupe du Monde…

M.C : bien sûr, c’est toujours un objectif que j’ai en tête. L’équipe de France, ça fait rêver tout le monde. Au-delà d’être un rêve, c’est vraiment un objectif pour moi. Après, bien évidemment, ça passe par de bonnes prestations, de bons résultats avec mon équipe. Mais c’est sûr que j’essaye de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif dans le futur.

Le Gone n’oublie pas l’OL

FM : on imagine que vous avez toujours un œil sur ce qu’il se passe du côté de Lyon. Êtes-vous toujours en contact avec des joueurs ou des membres du club ?

M.C : oui, bien sûr. Je suis en contact permanent avec beaucoup de personnes du club, que ce soit le staff ou les joueurs. Ce sont de nombreuses années de ma vie. Donc bien évidemment que je garde ce lien avec ce club et ces personnes.

FM : quel regard portez-vous sur la belle saison de Lyon ?

M.C : honnêtement, je suis très content de leur saison. Si on revient au mois de juillet, quand tout le monde pensait que l’OL allait être rétrogradé en Ligue 2, il y avait beaucoup de bruit autour du club. C’était un peu peinant et ça faisait mal, car on sait tous qu’un club comme l’OL doit être en Ligue 1 et qu’il a toujours été l’un des meilleurs clubs français. Les voir à ce niveau, enchaîner ces 13 matches sans défaite, jouer toutes les compétitions, c’est vraiment une fierté. Je suis vraiment content pour eux. J’espère qu’ils pourront accrocher un trophée cette saison.

FM : Corentin Tolisso se révèle au poste de capitaine. Est-ce un rôle taillé sur mesure pour lui ?

M.C : je pense que c’est un leader dans l’âme. Il n’avait peut-être pas le brassard l’année dernière, parce qu’il y avait Alex (Lacazette, ndlr), mais il a toujours eu ce rôle de capitaine. C’est un vrai leader de vestiaire, qui sait encourager, remettre les idées au clair dans la tête des joueurs quand ça peut aller un peu moins bien. C’est aussi un leader de jeu, quand on voit ses prestations. Il a tout du rôle de capitaine et il endosse super bien ce rôle cette saison.

FM : comme vous par le passé, une nouvelle génération de Gones pointe le bout de son nez. Y en a-t-il un qui vous a tapé dans l’œil ? Quel(s) conseil(s) leur donneriez-vous ?

M.C : Khalis (Merah, ndlr) est le joueur qui m’a le plus surpris. Je le connaissais un peu, je l’avais déjà vu avec les jeunes. Mais le fait d’être aussi à l’aise dès les matches de préparation cet été, c’est ce qui m’a bluffé chez lui. Ca montrait déjà du caractère à son âge. Je suis très content pour tous ces jeunes qui ont du temps de jeu, parce que ça reste l’ADN du club. L’OL aura toujours besoin de ce côté lyonnais dans l’équipe. Donc ça fait plaisir de voir des jeunes de ce talent-là et de ce niveau-là, jouer avec l’équipe première (…) Le seul conseil que je peux leur donner, c’est de jouer leur football tout simplement et de prendre beaucoup de plaisir, tout en continuant à travailler parce que ce sont de jeunes joueurs. Ils ont encore besoin d’apprendre, comme vous le disiez "on apprend toujours". Mais à cet âge-là, encore plus. Je suis sûr qu’ils feront les meilleures performances et saisons possibles.

FM : dimanche, les Gones se rendent à Marseille pour l’Olympico. Vous en avez joué pas mal. Quel est votre meilleur souvenir ? Comment sentez-vous le match de dimanche ?

M.C : les Olympicos ont toujours été des matches particuliers. Je pense qu’avec le derby contre Saint-Étienne, ce sont vraiment les matches qu’on coche au début de la saison. Parmi les matches marquants, je retiens la victoire 2 à 1 au stade en février 2022. On perdait 1 à 0 et on est revenu à 2 à 1 avec un scénario assez fou. Il y avait Moussa Dembélé qui ne devait pas jouer ce match parce qu’il avait été testé positif au Covid et au final, il avait pu jouer le match parce qu’il était négatif. Il avait marqué et nous avait fait gagner. C’était un scénario spécial. Ce match m’a marqué. Gagner devant nos supporters, c’était toujours une grande fête parce qu’on connaît l’importance de ce match (…) Concenant le match de dimanche, je le vois bien arrivé. Je pense qu’après la défaite à Strasbourg, l’OL va vouloir rebondir. Après, ça ne va pas être un match facile. On sait que c’est toujours compliqué à Marseille. Mais je suis confiant et persuadé que l’équipe ressortira avec une victoire.