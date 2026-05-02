Ligue 1 : humilié à Nantes, l’OM voit ses rêves de Ligue des Champions s’éloigner

Une victoire ou la fin des illusions, d’un maintien en Ligue 1 pour l’un, d’une qualification en Ligue des Champions pour l’autre. Ce Nantes-OM entre deux équipes en plein doute valait son pesant d’or. Sans leur capitaine, Anthony Lopes, touché au pouce, les Canaris débarquaient à La Beaujoire dans une ambiance particulièrement morose. La grève des encouragements donnait une atmosphère encore plus surréaliste pour une rencontre pourtant capitale. À Marseille, l’ambiance n’est pas meilleure entre la colère des supporters et de grandes tensions au sein du vestiaire. Adbelli n’a même pas fait le voyage, puni par Habib Beye. Il redonnait sa chance à Nnadi en latéral droit, et cette fois, Greenwood débutait avec Traoré en soutien d’Aubameyang.

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Malgré ces changements, les Marseillais apparaissaient d’emblée empreintés. Ils préféraient laisser le ballon à des Nantais plus entreprenants dans le jeu mais inoffensifs. Ils mettaient au moins la bonne agressivité, en dépit de beaucoup de maladresse et d’un manque d’intensité général. Les deux tentatives de Greenwood ne donnaient rien (15e, 19e) et symbolisaient l’apathie de son équipe. Les locaux en profitaient enfin pour se montrer en attaque placée parfois, ou en contre souvent, comme sur ce débordement de Machado dégagé in extremis par Medina devant Abline (21e). La sortie sur blessure du remuant Colombien (26e) n’arrangeait pas cette léthargie générale. Le FC Nantes se donnait tout de même les moyens d’y croire.

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L’OM s’est écroulé en 8 minutes

Cabella a bien failli ouvrir le score sur cette passe d’Abline mais l’ancien Marseillais perdait son duel face à De Lange (34e), titulaire ce samedi en raison de la blessure de Rulli. L’habituel numéro 2 enfilait carrément le costume de sauveur en s’imposant devant Kaba au bout d’un contre bien emmené (37e). À la pause, les Canaris pouvaient avoir des regrets, tout en remerciant Carlgren de s’être imposé face à Aubameyang (42e), seule grosse occasion olympienne. Beye n’a pas supporté cette nouvelle prestation amorphe de son équipe et procédait à un double changement en sacrifiant Timber et Aubameyang pour Paixao et Lago (46e). Cette volonté de modifier les choses est à mettre à son actif, mais, avec le recul, ce fut une mauvaise inspiration.

Lago écopait d’un avertissement dès la 49e au bout de cette double opportunité marseillaise. Dans la foulée, Abline s’échappait côté droit et servait Ganago, à la conclusion du droit (1-0, 50e). Le début de la tempête. 4 minutes plus tard, Ganago profitait d’une grossière erreur de Nnadi au milieu pour amorcer le contre que Cabella parvenait à transformer (2-0, 54e). Un énième ballon cafouillé au milieu permettait encore au FC Nantes de repartir de l’avant jusqu’à ce numéro d’Abline au milieu de trois défenseurs (3-0, 58e). L’entrée de Gouiri (65e) a fait un peu de bien avec notamment cette frappe détournée par Carlgren (68e), encore impérial face à Greenwood (85e, 88e). Il était de toute manière déjà trop tard. L’OM avait rendu les armes, dépassé dans tous les domaines, qui a en plus de cela perdu Balerdi (87e) et Traoré (90e+2) sur blessure. La Ligue des Champions s’envole, tandis que les Canaris reviennent à deux points d’Auxerre, barragiste, avec ce premier succès depuis le 22 février.

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