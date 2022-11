Martin Demichelis est le nouvel entraineur de River Plate

Martin Demichelis va quitter son poste d'entraîneur de l'équipe réserve du Bayern Munich pour s'engager avec River Plate en tant qu'entraîneur principal. C'est l'Argentin qui en a fait la demande au club bavarois. Le Rekordmeister a décidé de ne pas le retenir après tous les bons et loyaux services que le défenseur a rendus au club allemand. «Martín a reçu l’offre de devenir entraîneur principal de l’un des plus grands clubs d’Amérique du Sud. Nous n’avons pas voulu lui refuser cette opportunité unique et avons accepté son souhait de résilier son contrat. Néanmoins, je regrette son départ. J’ai joué avec Martín dans une équipe du FC Bayern, il a un caractère direct et une idée claire du football qu’il veut jouer en tant qu’entraîneur. Martín a très bien joué pour le FC Bayern et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour son retour à River Plate» a d'ailleurs confirmé Hasan Salihamidžić, directeur sportif du Bayern.

La suite après cette publicité

L'ancien joueur professionnel de 41 ans va donc retrouver le club de ses débuts. Avant de partir, Martin Demichelis a souhaité remercier le Bayern mais aussi toutes les personnes qui l'ont soutenu et accompagné depuis ses débuts. «Je suis venu en Europe en tant que joueur de River au FC Bayern, maintenant je vais dans le sens inverse en tant qu’entraîneur. Quelle histoire incroyable! Je suis fier d’avoir fait partie de la famille du FC Bayern à deux reprises et je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible et qui m’ont accompagné. Je quitte ce club avec beaucoup de gratitude dans mon cœur et j’ai maintenant hâte de m’atteler à la grande tâche de mon deuxième club de cœur» a conclu l'ancien international argentin. Son successeur est déjà trouvé puisqu'il s'agit de son prédécesseur à la tête de l'équipe réserve, Holger Seitz. L’entraîneur de 48 ans travaillait avec la cellule des jeunes du Bayern Munich depuis 2015 et il a aussi récemment occupé le poste de directeur sportif.