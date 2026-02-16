Menu Rechercher
Le message émouvant de Paulo Fonseca aux supporters de l’OL

Tout va bien à l’Olympique Lyonnais. Avec sa victoire contre l’OGC Nice en Ligue 1, dimanche soir (2-0), le club rhodanien a enchaîné un 13e succès consécutif toutes compétitions confondues. Qualifié pour les 8es de finale de l’Europa League, après avoir terminé en tête de la phase de ligue et actuel 3e de Ligue 1 à six points du PSG, Lyon connaît une saison de rêve sous la houlette de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca
Un grand merci à tous les supporters de l’OL ! Cette série de victoires est spéciale et n’est possible que grâce à votre soutien. Vous avez une place dans mon cœur ! ⚽️❤️
Les supporters des Gones lui ont par ailleurs rendu un bel hommage, à l’issue du coup de sifflet final en scandant son nom, au Groupama Stadium. Un geste grandement apprécié par le technicien portugais, qui les a remerciés sur sa page X : « un grand merci à tous les supporters de l’OL ! Cette série de victoires est spéciale et n’est possible que grâce à votre soutien. Vous avez une place dans mon cœur ! »

