OM : De Zerbi s’enflamme pour Robinio Vaz

C’est l’une des sensations du début de saison de l’OM. Le tout jeune Robinio Vaz bluff son monde lors de ses entrées sous les couleurs phocéennes. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 7 matches de Ligue 1, le joueur de 18 ans est très apprécié par Roberto De Zerbi qui n’hésite pas à lui faire confiance. En conférence de presse, le coach italien a été très élogieux à son sujet.

«J’ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l’envie de progresser. Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n’est pas facile. On est très heureux». L’intéressé appréciera.