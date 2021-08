Barça : Ernesto Valverde revient sur les conflits entre Messi et des cadres du vestiaire

Invité de l’émission Le jour d’après sur ETB, Ernesto Valverde est revenu sur son passage au FC Barcelone en tant qu’entraîneur entre 2017 et 2020. Un poste qu’il « n’a pas hésité » à prendre. « Je l'ai vu comme une option et une expérience que je devais connaître. Mon départ ? C'est arrivé et c'est tout. »

Il s’est également exprimé sur Lionel Messi et les conflits qui avaient eu lieu entre ce dernier et des cadres du vestiaire : « ces choses ne peuvent pas être dites, elles font partie du mystère. Il vaut mieux que les gens ne sachent pas comment nous sommes et qu'ils pensent que nous savons tout. Il vaut mieux qu'ils ne sachent pas la vérité. »