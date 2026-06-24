Grimaldo à l’Atlético, c’est fait !

À 30 ans, et après trois ans passés en Allemagne, au Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo va rentrer en Espagne. Mais pas au FC Barcelone, son club formateur. Si les Culés étaient intéressés par son retour, c’est bien l’Atlético de Madrid qui a raflé la mise.

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Sky Allemagne annonce que l’affaire est bouclée : le latéral gauche va rejoindre les Colchoneros. Un accord total entre toutes les parties a été trouvé et le joueur sera vendu en échange de 25 M€. Grimaldo va parapher un contrat longue durée et passera prochainement sa visite médicale.