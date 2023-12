OM-OL : 6 mois de prison avec sursis pour un fan ayant frappé un CRS

Petit à petit, les têtes sont en train de tomber après les incidents survenus en marge du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, le 29 octobre dernier. Outre le car des Gones, pris pour cible par des supporters phocéens, et le visage ensanglanté de Fabio Grosso, certains supporters rhodaniens sont eux aussi sous le feu des projecteurs. Et justement, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné un fan de l’OL, coupable de violences et outrages contre des CRS, à 6 mois de prison avec sursis rapporte L’Équipe.

Ce dernier a également écopé de 6 mois d’interdiction de stade. Il avait été interpellé en marge d’OM-OL, aux abords du Stade Vélodrome. Descendu du car des supporters lyonnais, caillassé, l’homme de 28 ans, ancien militaire, s’était permis de frapper un CRS venu s’interposer entre les fans des deux équipes. Il avait aussi proféré des insultes envers d’autres fonctionnaires de police. Le parquet avait requis un an de prison avec sursis, et trois ans d’interdiction de stade. À noter que deux autres supporters lyonnais seront jugés le 16 janvier à Marseille pour des saluts nazis et cris racistes effectués en tribunes le 29 octobre dernier.