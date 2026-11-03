Ligue des Champions : la réaction désespérée de Villarreal

«Le PSG fait sentir la peur et ne pardonne pas.» Iñigo Pérez avait pourtant prévenu hier lors de la conférence de presse, avant de recevoir le double champion d’Europe. Malgré son avertissement, son équipe a littéralement sombré chez lui dans cette soirée de Ligue des Champions (6-0). Après 15 minutes seulement, le club espagnol avait déjà encaissé 4 buts signés Neves (6e), Doué (12e), Mayulu (13e) et Ruiz. Tout paraissait beaucoup trop facile pour les Parisiens, trop forts au pressing et sans gêne lorsqu’il a fallu exploiter les erreurs de relance adverses. Forcément, il y avait de copieux sifflets à la pause envers les joueurs mais aussi le technicien espagnol.

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«C’est une journée triste, ça n’a rien donné, confirmait Alberto Moleiro après la rencontre. On a essayé de mettre la pression, mais ils se sont facilement dégagés et nous ont marqué des buts très tôt dans la partie. Il n’y a pas grand-chose à dire, il faut s’améliorer. Rien n’a fonctionné et notre attitude n’était pas bonne non plus. Il faut présenter nos excuses aux supporters. Ils nous ont surpassés sur le plan de l’attitude, et c’est ce que nous pouvons le plus nous reprocher», a expliqué celui qui est entré à l’heure de à la place de Santi Comesaña. Même après la pause et un match déjà joué, le Sous-marin jaune n’a pas réussi à se remettre dans le match.

«Nous allons très mal, nous sommes anéantis»

«À la mi-temps, il (Iñigo Pérez) nous a dit qu’il fallait faire preuve de fierté et essayer de leur opposer une résistance pour ne pas trop ternir notre image, mais cela n’a pas été possible», a déploré le milieu de terrain de 23 ans. Plus que jamais, le jeune entraîneur de Villarreal est contesté après un début de saison difficile (9e de Liga). Alors que ça ne va déjà pas fort, il vit particulièrement mal le résultat de ce soir. «Nous allons très mal, nous sommes anéantis. Nous avions pourtant bien commencé, nous avions essayé de susciter l’enthousiasme. Mais ensuite, nous avons touché le fond et le coup a été insurmontable. Nous n’avons même pas réussi à nous en approcher.»

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Il a refusé de commenter sa propre situation, préférant se concentrer sur son équipe. «Ce qui me fait le plus mal, c’est de ne pas avoir été à la hauteur de la confiance placée en moi, de ne pas avoir pu donner à mes joueurs les moyens d’obtenir des résultats. L’entraîneur de Villarreal ne cherche qu’une chose : trouver des solutions.» «Les erreurs sont inévitables en football, a-t-il poursuivi, désabusé face à la presse. Quand une erreur nous coûte un but, on en parle. Mais il faut remonter à la source et se dire : peut-être que je n’ai pas fait les choses correctement. On ne doit pas blâmer les joueurs. Il faut se remettre en question.» La nuit va être compliquée pour le technicien espagnol…