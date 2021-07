Euro, EdF : Noël Le Graët répond aux critiques

Les critiques vont bon train depuis l’élimination de l’équipe de France en huitième de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4), sur comme en-dehors du terrain. Nombre d’entre elles pointent du doigt les conditions d’hébergement, pour rappel, c’est l’UEFA qui a choisi le lieu de vie des Bleus, comme pour toutes les sélections. Des critiques qui ne plaisent pas à Noël Le Graët, président de la FFF.

La suite après cette publicité

« Arrêtons de parler d'hôtel. On n'a pas perdu à cause de l'hôtel. C'est le centre d'entraînement qui n'était vraiment pas bien, je veux bien le reconnaître. Mais si on en est à se dire que si on avait changé d'hôtel on n'aurait pas pris les deux derniers buts face à la Suisse… » a-t-il déclaré dans L’Equipe. « Dans le foot, quand on gagne, tout le monde est formidable. Et quand on perd, c'est la faute des autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. »