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Ligue 1

OM : Habib Beye évoque les téléphones dans le vestiaire

Par Josué Cassé
1 min.
Marseille 2-1 Metz

De passage en conférence de presse ce jeudi avant la rencontre opposant l’OM au FC Metz, Habib Beye a tenu à faire une mise au point sur l’utilisation des téléphones. Face aux journalistes, le technicien sénégalais a reconnu que le staff marseillais veillait au grain à ce niveau-là avec une utilisation limitée pour les joueurs marseillais.

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«Je ne suis pas dans la liberté mais dans la compréhension de ce que l’on vit aujourd’hui. Les joueurs c’est un reflet de la société et de nos enfants. Le téléphone est un outil de communication et d’ennui. Dans certaines situations, on les bannit. On n’interdit pas mais on considère qu’à un certain moment, ils doivent être discrets. Nos nouvelles générations sont en déconnexion permanente et dans l’inattention. C’est pareil avec les enfants et il faut réussir à les garder impliqués dans la conversation».

Pub. le - MAJ le
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