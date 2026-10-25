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Une nouvelle émission avec Nasri, Benatia et Acherchour va voir le jour

Par Max Franco Sanchez
3 min.
Samir Nasri @Maxppp

Une nouvelle émission foot va voir le jour dans les prochaines semaines. Effectivement, les anciens joueurs Samir Nasri et Medhi Benatia, déjà assez présents sur la scène médiatique, ainsi que l’éditorialise Walid Acherchour, viennent de publier sur leurs réseaux un teaser d’une émission nommée Les Affranchis.

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Elle sera diffusée sur la plateforme YouTube. Plus de détails concernant le format et la fréquence d’émissions devraient être donnés dans les prochains jours, mais tout indique qu’il y aura des analyses de haute volée et des punchlines à foison !

Pub. le - MAJ le
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