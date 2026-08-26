Le PSG veut toujours prolonger Ousmane Dembélé

Le PSG n’a pas changé de ligne de conduite concernant Ousmane Dembélé. L’avenir du Ballon d’Or a toutefois été remis sur la table ces dernières heures après l’information annonçant sa mise au repos pour la rencontre face au LOSC. De quoi relancer les interrogations autour de sa situation, alors que le club de la capitale travaille depuis plusieurs mois avec son entourage pour prolonger son contrat. L’idée est de rajouter une ou deux années à son bail, afin de le lier au PSG jusqu’en 2029 ou 2030.

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À Paris, aucune inquiétude particulière n’existe concernant le dossier. Le joueur et le club sont alignés sur une poursuite de l’aventure, et les discussions avancent dans un climat positif. Elles vont simplement être mises entre parenthèses durant la dernière ligne droite du mercato, avant de reprendre une fois la fenêtre des transferts refermée, selon RMC Sport.