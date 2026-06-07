Real Madrid : l’élection présidentielle vire au chaos
Ce dimanche était très attendu par les supporters du Real Madrid. Les socios étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président, avec un choix entre la réélection de Florentino Pérez et son opposant Enrique Riquelme, porteur d’un projet ambitieux. Alors que les premiers sondages donnaient le président sortant largement favori, Enrique Riquelme a retardé le dépouillement après avoir contesté plus de 1 000 votes. Le candidat a été contraint de préciser à la presse espagnole que son équipe surveillait attentivement le déroulement des opérations, craignant d’éventuelles irrégularités.
« Le dépouillement a pris plus de temps que prévu. Certains bulletins de vote par correspondance ont été contestés et nous nous exprimerons publiquement dans environ une heure, une fois les résultats connus. Il reste encore beaucoup à dire, car de nombreux bureaux de vote sont toujours ouverts. Je tiens à présenter mes excuses aux médias. Ce n’est pas de notre fait, cela concerne le processus de dépouillement des votes », a indiqué Enrique Riquelme. Les résultats définitifs sont désormais attendus dans la nuit de dimanche à lundi.
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