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Real Madrid : quand Kylian Mbappé célèbre la victoire contre le Barça avec Noah Lunsi

Par Allan Brevi
1 min.
Barcelone 1-2 Real Madrid

« Normaaaaaal ! ». Kylian Mbappé a savouré comme il se doit la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (1-2), ce dimanche soir, en célébrant son succès et son doublé lors d’un appel FaceTime avec l’humoriste Ilyas Djadel, aux côtés de l’influenceur Noah Lunsi. Une séquence pleine de bonne humeur pour l’attaquant français, qui a été le grand artisan du succès madrilène au Camp Nou grâce à ses deux réalisations, dont le but décisif à la 87e minute.

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L’ancien Parisien confirme ainsi son début de saison exceptionnel avec 14 buts en 13 rencontres toutes compétitions confondues, et a envoyé un signal fort à la veille de la cérémonie du Ballon d’Or, organisée ce lundi 26 octobre à Londres. Ce succès permet également au Real Madrid de revenir à trois points du Barça en tête de la Liga, après avoir mis fin à l’invincibilité des Catalans en championnat.

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