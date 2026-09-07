Cristian Tello annonce sa retraite à 35 ans

Cristian Tello raccroche les crampons. À 35 ans, l’ancien ailier du FC Barcelone a annoncé ce lundi mettre un terme à sa carrière professionnelle, après 512 matches disputés. Formé à la Masia, l’Espagnol aura notamment porté les maillots du Barça, du FC Porto, de la Fiorentina, du Betis, du Séville FC, du Los Angeles FC, avant une dernière expérience à Palm City FC, aux Émirats arabes unis. Avec Barcelone, il aura inscrit 21 buts et remporté plusieurs trophées au cours d’une carrière riche, dont la Liga avec le Barça, la Copa del Rey avec le Betis et la MLS. Il compte également une sélection avec l’Espagne, obtenue en 2013.

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Gracias Fútbol!



🏟️ 512 partidos

⚽ 91 goles

🌍 6 Países

🇪🇸 🇵🇹 🇮🇹 🇺🇸 🇸🇦 🇦🇪 pic.twitter.com/yQn7Qdk88c — Cristian Tello (@ctello91) September 6, 2026

Au moment de faire ses adieux, Tello a livré un message particulièrement émouvant sur ses réseaux sociaux : « aujourd’hui, il est temps de dire au revoir à une partie de ma vie. Après tant d’années, tant de matches, tant de vestiaires, tant de joie et aussi de moments difficiles, le moment est venu de mettre un terme au football professionnel. Le football m’a tout donné. Il m’a permis de réaliser des rêves qui semblaient autrefois impossibles, de rencontrer des personnes que je garderai avec moi pour toujours, et de vivre des moments qui resteront gravés dans ma mémoire toute ma vie. J’ai eu la chance de porter des maillots qui comptent énormément pour moi et de partager ce parcours avec des coéquipiers, des entraîneurs, des membres du staff des clubs, des amis et, surtout, ma famille. À tous ceux qui m’ont un jour encouragé, soutenu, critiqué, ou simplement été là : merci. Du fond du cœur. Je pars avec la tranquillité d’esprit de savoir que j’ai tout donné pour ce sport et avec une immense fierté pour le chemin parcouru. Aujourd’hui, mon parcours de footballeur professionnel prend fin, mais tout ce que le football m’a appris restera avec moi pour toujours. Merci, football. »