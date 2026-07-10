Un nouvel entraîneur en approche à Strasbourg

Hugo Oliveira est en passe de quitter Famalicão pour rejoindre Strasbourg. Selon A Bola, le club français s’apprête à lever la clause libératoire de quatre millions d’euros de l’entraîneur portugais de 47 ans, qui prendra ainsi en main l’équipe de Ligue 1. Strasbourg, propriété du groupe BlueCo également propriétaire de Chelsea, avait terminé huitième du championnat la saison dernière et atteint les demi-finales de la Conference League. Avant de se décider pour Oliveira, le club avait envisagé d’autres profils, dont Vasco Botelho da Costa. Hugo Oliveira était sur les tablettes de Wolverhampton, qui a finalement choisi César Peixoto pour son objectif retour en Premier League.

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Chez Famalicão, le départ d’Oliveira devrait ouvrir la voie à la nomination de Carlos Carvalhal. L’entraîneur portugais de 60 ans, libre et très apprécié, est la cible privilégiée pour succéder à Oliveira alors que la pré-saison a déjà commencé et plusieurs matchs amicaux sont programmés. Carvalhal avait récemment été en discussion avec Almería, club copropriété de Cristiano Ronaldo, mais les négociations n’ont pas abouti.