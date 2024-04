Real Madrid : les 3 options pour présenter Mbappé

On vous l’a annoncé le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Mais depuis janvier, les médias espagnols se demandent une chose : quand Mbappé va-t-il officialiser son transfert ? En tant que joueur libre à l’issue de son contrat du PSG, qui le lie jusqu’au 30 juin, l’attaquant parisien a les cartes en main, mais veut ménager son effet, ainsi que les deux clubs. Comme l’explique As, trois options se présentent pour le Real Madrid quant à l’annonce du transfert et à la présentation du joueur.

Première option : annonce et présentation effectuées après la finale de Ligue des Champions (le 1er juin) et avant le début de l’Euro (14 juin). Deuxième option : annonce faite à l’issue de la saison et présentation bien plus tard. Troisième option : attendre la fin de l’Euro (finale prévue le 14 juillet) pour l’annonce et la présentation. Le fait que le PSG et le Real Madrid soient encore en course en Ligue des Champions, avec la perspective d’une éventuelle finale, complique aussi forcément la situation pour Mbappé…