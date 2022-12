Coupe du Monde 2022, équipe de France : la nouvelle masterclass bluffante d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Au coup de sifflet final de cette demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc (2-0), tous les médias de la planète avaient leur titre en tête : dimanche prochain, ce sera la bataille ultime entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le premier rêve de soulever le Graal pour la première et dernière fois à 35 ans, tandis que son coéquipier au PSG veut conserver son titre et faire partie de la première nation à réaliser un tel exploit depuis 60 ans.

Griezmann était partout

Mais hier, Antoine Griezmann a une nouvelle fois rappelé qu’il était peut-être le meilleur joueur de ce Mondial, en termes de volume de jeu. En tout cas, officieusement puisqu’il lui est difficile de lutter sur le plan médiatique face à l’impact de la Pulga par exemple. Car hier encore, le natif de Mâcon a livré une nouvelle masterclass, une nouvelle copie qui témoigne du QI foot XXL d’un joueur passé, le temps de ce Mondial, de leader offensif à homme à tout faire dans cette équipe tricolore. Pas de but, ni de passe décisive pour lui hier soir, mais qu’importe.

Élu homme du match par notre rédaction et par la FIFA, Griezmann a tout simplement été partout. Impliqué sur l’ouverture du score française grâce à un appel important, le joueur de l’Atlético de Madrid a rayonné dans un entrejeu souvent étouffé par les Marocains, le tout sans commettre la moindre faute ! Demandez à des attaquants de passer leur temps à réaliser des tâches défensives, et vous obtiendrez sûrement un autre constat. Omniprésent, le numéro 7 français a su apporter offensivement (8 ballons touchés dans la surface adverse) et s’est aussi distingué en devenant le premier défenseur des Bleus avec quatre ballons très chauds dégagés dans sa surface (49e, 56e, 62e, 74e).

L'homme du match, c'est lui 😜 pic.twitter.com/4Vt498bGXZ — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) December 14, 2022

«Griezmannkante»

Une prestation de choix que l'intéressé a savouré. « Je me sens très bien physiquement, j’ai préparé ça depuis juin, le travail paie, je suis en pleine forme pleine confiance. C’est parfait pour l’équipe, je suis au service de l’équipe, le groupe fait un travail dingue. (…) Un joueur à mon poste doit être juste, facile, je vais faire ce que je dois faire, un milieu doit jouer simple, fluide, revenir défendre, et j’essaie de regarder ce qu’a besoin l’équipe, ou je peux faire mal, me mettre à disposition du collectif. »

Un match de box-to-box de titan salué par son ami et l’un des grands spécialistes du milieu de terrain, Paul Pogba : « Griezmannkante », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Un hommage que l’intéressé appréciera. Pourtant, Griezmann n’a pas voulu s’enflammer à l’issue du match. «Après le match contre la Belgique (après la demi-finale en 2018), je pleurais. Là je suis plus concentré, je pense déjà à dimanche, j'ai les pieds sur terre. Il faudra être focus, bien récupérer et préparer le match de dimanche dès demain.» Il lui reste encore une finale à gagner, mais Antoine Griezmann a déjà réussi l’incroyable pari de faire oublier les absences de Paul Pogba et de N’Golo Kanté alors qu’il n’était pas un spécialiste du genre. Tout simplement bluffant.