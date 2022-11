La déclaration d'amour de Lionel Messi à Paris

La suite après cette publicité

Actuellement avec sa sélection de l'Argentine, afin de se préparer pour la Coupe du monde au Qatar pour y affronter l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C, le très en forme Léo Messi (35 ans), a accordé un entretien à la CONMEBOL dans lequel il s'est notamment livré sur le PSG, où il se sent enfin très heureux, un an et demi après son départ de Barcelone. "La Pulga" a inscrit, aujourd'hui, un but et délivré une passe décisive contre les Émirats arabes unis en amical.

« Je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Les choses se sont passées très soudainement, je n'avais pas pour objectif de quitter Barcelone et tout a été brusque. Après cette longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et, ma famille et moi, nous profitons de Paris (...) Aujourd'hui, je profite de tout y compris du football. »