Argentine : la FIFA ouvre une procédure disciplinaire à l’encontre de plusieurs joueurs… et de Gavi

Les agressions de joueurs argentins à des adversaires espagnols au coup de sifflet final de la finale du Mondial avaient fait parler. Leandro Paredes s’en était par exemple pris à Eric Garcia ainsi qu’à Gavi. Et la FIFA a officiellement ouvert une procédure disciplinaire. Contre l’Argentine de façon globale, ainsi que ses supporters, d’abord. « La Commission de Discipline a ouvert une procédure à l’encontre de la Fédération Argentine de Football pour de potentielles infractions à l’article 13, alinéa 2c (Utilisation d’un événement sportif comme plateforme pour des manifestations de nature non sportive), à l’article 14, alinéa 5 (Comportement inapproprié d’une équipe), à l’article 15 (Discrimination et incident à caractère raciste) et à l’article 17 (Ordre et sécurité lors des matches) du Code disciplinaire de la FIFA. Ceci fait suite aux chants et gestes discriminatoires, aux coups d’envoi retardés, au non-respect des protocoles relatifs aux matches et à la sécurité, à l’affichage de messages inappropriés par l’équipe et les spectateurs ainsi qu’au lancer d’objets par les spectateurs lors de plusieurs matches impliquant l’équipe représentative d’Argentine lors de la Coupe du Monde 2026 », peut-on lire.

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Une procédure disciplinaire a aussi été ouverte à l’encontre de Leandro Paredes, Thiago Almada, Nahuel Molina, Roberto Ayala (adjoint de Scaloni), ainsi que Gavi, aussi impliqué dans les échauffourées. « La Commission de Discipline a reçu le rapport du procureur en matière disciplinaire et d’éthique concernant les incidents survenus lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 (Espagne – Argentine) et, conformément à la recommandation qui y figure, a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des joueurs argentins Nahuel Molina (deux chefs d’accusation, l’un pour acte avéré et l’autre pour tentative) et Leandro Paredes (trois chefs d’accusation), ainsi que de l’officiel d’équipe argentin Roberto Ayala (un chef d’accusation), pour de potentielles infractions à l’article 14, alinéa 1i (Agression) du Code disciplinaire. Une procédure disciplinaire a également été ouverte à l’encontre des joueurs argentins Nahuel Molina (un chef d’accusation) et Thiago Almada (un chef d’accusation), ainsi que du joueur espagnol Pablo Martín Páez Gavira (un chef d’accusation), pour de potentielles infractions à l’article 14, alinéa 1b (Comportement antisportif) dudit Code disciplinaire », indique la FIFA dans son communiqué officiel. Autant dire que des sanctions risquent de tomber…