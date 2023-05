Tottenham : le triple record d’Harry Kane

La suite après cette publicité

Harry Kane (29 ans) n’en finit plus de battre des records au Royaume de Sa Majesté. En ce jour historique de couronnement, le roi des Spurs a, d’un coup de casque, ouvert le score dans le derby londonien entre Tottenham et Crystal Palace, au Tottenham Hotspur Stadium. Une réalisation loin d’être anodine, puisqu’il s’est adjugé la 2e place du classement des meilleurs buteurs de la Premier League (209 buts), devant Wayne Rooney (208 buts).

Le capitaine des Three Lions et des Spurs est devenu le premier joueur à marquer 10 buts de la tête en une seule saison de Premier League. Harry Kane, qui a inscrit son 100e but à la maison, est aussi devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 réalisations à la fois à domicile… mais aussi à l’extérieur, un total qu’il avait atteint en octobre 2022, à l’Emirates Stadium (1-3, contre Arsenal).

