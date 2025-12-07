L1 : les nommés pour le titre de joueur du mois de novembre

Après Ilan Kebbal, élu joueur du mois d’août en Ligue 1, Florian Thauvin, élu joueur du mois de septembre et Mason Greenwood élu joueur du mois d’octobre en Ligue 1, l’UNFP a révélé ce dimanche les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de novembre. Et cette fois, il pourrait déjà y avoir un doublé.

Le lauréat du mois d’octobre Mason Greenwood est de nouveau en course avec l’OM pour le mois de novembre. C’est aussi le cas de Florian Thauvin avec le RC Lens qui marche sur l’eau. Enfin, Valentin Rongier, qui a incarné le renouveau du Stade Rennais, est aussi dans cette liste. Une liste à l’odeur marseillaise donc…