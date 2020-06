Arsenal : Alexandre Lacazette à un tournant capital

Le 17 juin prochain, la Premier League va faire son grand retour pour le plus grand bonheur de tous les passionnés de ballon rond. Et quelques affiches seront au menu. Arsenal (9e, 40 points) se déplacera notamment à l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City (2e, 57 points). Les Gunners auront fort à faire, eux qui espèrent remonter au classement. Parallèlement à cela, les pensionnaires de l'Emirates Stadium planchent sur le prochain mercato. Un mercato où ils devront avant tout gérer plusieurs dossiers dans le sens des départs. Prêté par le Real Madrid, Dani Ceballos (23 ans) ne devrait pas rester a priori. Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans), lui, arrive à un tournant de son aventure londonienne puisque son contrat prendra fin en juin 2021. Et d'après le Daily Telegraph, les Anglais ont fixé son prix à 40 millions d'euros cet été afin de dissuader ses prétendants.

La suite après cette publicité

Toujours dans le secteur offensif, Arsenal pourrait bien perdre Alexandre Lacazette (29 ans). En 2017, l'attaquant avait été arraché à son club formateur, l'Olympique Lyonnais, contre un chèque de 53 millions d'euros plus 7 millions de bonus. À l'époque, il s'agissait de la plus grosse vente de l'histoire des Gones. Trois ans après, le natif de Lyon pourrait déjà quitter la capitale anglaise où il a marqué 47 buts en 119 rencontres toutes compétitions confondues. Après avoir évolué sous les ordres d'Arsène Wenger une saison, Lacazette a ensuite été dirigé par Unai Emery, qui l'a souvent fait sortir en cours de jeu. Dirigé par Mikel Arteta depuis le départ d'Emery, le Frenchy en était à 9 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (22 titularisations, 5 assists). Il restait d'ailleurs sur une belle série de 3 buts marqués lors de ses 4 derniers matches avant la suspension de l'exercice 2019-20 suite à l'épidémie de coronavirus. Malgré tout, son avenir est au cœur des débats.

Lacazette attise les convoitises

Sous contrat jusqu'en juin 2022, il disposerait d'une clause qui lui permettrait de quitter Arsenal cet été en cas de non-qualification en Champions League cette saison. Ce qui sera a priori le cas puisque son club est 9e et loin des places qualificatives pour la C1. Interrogé à ce sujet en février dernier, l'ancien joueur de l'OL avait confié : «je ne suis pas au courant. J’ai un contrat avec le club, alors il n’y a aucune intention de quitter le club si tout le monde est content de moi ici. Beaucoup de gens peuvent parler. Il y a toujours quelqu’un pour dire quelque chose, mais je ne pense pas à ça. Si mon patron, mon entraîneur et mes partenaires sont contents de moi, alors c’est le plus important.» Que cette clause existe ou pas, un départ du Français n'est toutefois pas impossible.

En Espagne, l'Atlético de Madrid pense à lui. Les Colchoneros étaient déjà tout proches de l'accueillir en 2017 mais ils n'avaient pas pu le faire signer puisqu'ils avaient été interdits de recrutement. Lacazette avait finalement rejoint Arsenal. Trois ans plus tard, les Madrilènes sont sur les rangs, notamment en cas de départ de Diego Costa. Et les Espagnols ont déjà une idée en tête pour convaincre les Gunners. En effet, ils compteraient inclure Thomas Lemar, sur lequel ils ne comptent pas vraiment, dans l'opération. Un échange entre les deux hommes est donc envisagé. Le joueur se serait même renseigné sur le club auprès de son ami Antoine Griezmann selon Mundo Deportivo. Outre l'Atlético, Lacazette intéresserait aussi l'Inter. Les Nerazzurri penseraient à lui pour compenser le départ probable de Lautaro Martinez et donc pour l'associer à Romelu Lukaku. Courtisé, l'avant-centre pourrait aussi décider de rester et de mettre enfin tout le monde d'accord à Arsenal où il dispose encore de deux années de contrat. La balle est dans son camp !