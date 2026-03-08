Menu Rechercher
PSG : Warren Zaïre-Emery explique ce qui rend Luis Enrique unique

Par Allan Brevi
Warren Zaïre-Emery @Maxppp

Warren Zaïre-Emery était présent ce dimanche matin dans Téléfoot pour la chronique « Face à Rio », aux côtés de l’ancien joueur du LOSC, Rio Mavuba. Le jeune milieu du PSG en a profité pour se livrer sur son entraîneur actuel, Luis Enrique, et expliquer en quoi le coach espagnol se distingue des autres techniciens qu’il a pu rencontrer.

« Luis Enrique, c’est quelqu’un qui a sa philosophie et qui ne la lâche pas. Tu peux lui dire que ce n’est pas bon… Je me rappelle, au début de la saison passée, tous les journalistes disaient que ça n’allait pas, et au final, c’est la saison où nous avons gagné la Ligue des champions. Il a ses idées, ses convictions, et il va jusqu’au bout ; il ne s’arrête jamais », a expliqué Zaïre-Emery.

