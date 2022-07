Ligue 2 : Villefranche sera repêché si Bordeaux est rétrogradé en National 1

Après avoir été rétrogradé en Ligue 2 sportivement, Bordeaux a connu une rétrogradation en National 1 pour des raisons économiques après son passage devant la DNCG. Une décision confirmée en appel, mais qui n'est pas officiellement validée puisque les Girondins vont désormais passer devant le CNOSF. Mais en attendant la décision, le club au scapulaire n'est pas le seul à être dans le flou.

En effet en cas de rétrogradation confirmée en National 1, la Ligue 2 se jouerait-elle à 19 comme cela avait été annoncé au départ ? Visiblement non. Dans un communiqué, le club de Villefranche a confirmé qu'il serait bien repêché en cas de descente de Bordeaux. «Suite à la publication ce jour du calendrier du championnat de National 1 2022/2023, où figure la mention « VILLEFRANCHE OU BORDEAUX » lors de chaque journée, le club souhaite réagir. Le Football Club Villefranche Beaujolais prend acte qu’il sera repêché en Ligue 2 si, après l’avis du CNOSF du 19 juillet 2022, puis la décision du Comité Exécutif (COMEX) de la FFF du 20 juillet 2022, la rétrogradation du FC Girondins de Bordeaux en National 1 est confirmée. Le FCVB tient donc, par ce communiqué, à préciser que son dossier est prêt et conforme aux attentes de la LFP pour participer au championnat de Ligue 2 BKT 2022/2023, et qu’il demeure à la disposition des instances pour toute nouvelle audition, et notamment par la DNCG des clubs professionnels», peut-on notamment lire.