Bojan Krkic prend sa retraite

La suite après cette publicité

À 32 ans, Bojan Krkic a annoncé sa retraite sportive. L’attaquant, sans club depuis son départ du Vissel Kobe (Japon), vient de le communiquer lors d’une cérémonie qui se tenait dans l’auditorium du Nou Camp ce jeudi. «À l’âge de 8 ou 9 ans j’ai rejoint ce club, qui est ma famille, et à 32 ans et après de nombreuses expériences je veux annoncer que j’ai terminé cette étape de ma vie. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu. Il faut être honnête et je pense que mon heure est venue. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière» entame-t-il les larmes aux yeux devant de nombreux anciens coéquipiers et personnalités du Barça.

«Ces décisions ne sont pas faciles. J’étais loin de chez moi depuis 12 ans et au niveau professionnel je me sens épanouie. Je voulais profiter d’autre chose et être plus proche de ma famille», poursuit celui qui était annoncé comme le plus grand espoir du club blaugrana à la fin des années 2000, mais qui s’est finalement heurté à un plafond de verre. Il jouera tout de même une dernière rencontre avant de tirer un trait définitif sur le football. «Mon dernier match sera avec l’équipe de la Catalogne. Cela me fera très plaisir. La fédération travaille pour trouver un match début juin.»

À lire

EdF : Fabien Barthez se veut prudent avec Mike Maignan