Coupe du Monde 2026 : le conseil précieux de Cristiano Ronaldo à Lamine Yamal
Lundi, c’est un sacré derby ibérique qui nous attend. Le Portugal défiera ainsi l’Espagne ; un choc entre deux frères pour une place en quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. Et aussi un duel entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal. En conférence de presse, la légende portugaise a d’ailleurs été interrogée sur le jeune espagnol, auteur d’un but dans le tournoi pour l’instant.
« Mieux tu es préparé, plus tu vas durer dans le football. Si tu écoutes les critiques, tu vas te perdre. Certaines sont constructives, d’autres veulent juste te tuer. Dans son cas, il doit s’habituer à ça le plus rapidement possible s’il veut faire une longue carrière », a lancé le Portugais, qui a aussi conseillé à l’Espagnol de rester proche des « gens passionnés ». Le message est passé.
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