Le Brésil a pris une décision totalement inattendue avec Endrick

Brillant depuis le début de son prêt à l’Olympique Lyonnais, Endrick se refait une santé en Ligue 1 après des mois compliqués au Real Madrid. Des performances qui ne passent logiquement pas inaperçues, notamment au Brésil où le prodige de 19 ans a, de nouveau, les faveurs de son sélectionneur, Carlo Ancelotti.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, El Chiringuito affirmait d’ailleurs que le Mister aurait été convaincu par les prestations d’Endrick et envisagerait de le convoquer pour la trêve internationale de mars. Mieux encore, ce samedi, L’Équipe assure de son côté que l’Auriverde devrait être l’avant-centre titulaire lors de la trêve de mars. Il débuterait donc pour les matches amicaux face à la France et la Croatie.