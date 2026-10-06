Le Real Madrid livre sa vérité sur la polémique Kylian Mbappé !

L’histoire de Kylian Mbappé au Real Madrid est loin d’être un long fleuve tranquille. Même si sa capacité à marquer des buts à foison reste intacte au fil des années, les polémiques escortent toujours la carrière du prodige français. Ces dernières semaines, le sujet qui avait fait jaser les observateurs du Bondynois était le Ballon d’Or. Persuadé qu’il le mérite après une Coupe du Monde XXL, Mbappé a cru bon d’appuyer sa candidature avec certitude dans de nombreux médias. Une propagande qui a clairement provoqué un flot de critiques à travers le monde et qui aurait créé notamment des tensions avec Ousmane Dembélé, un autre candidat déclaré, à travers quelques déclarations piquantes des deux côtés. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase madrilène est survenue ces derniers jours. Victime d’une hyperextension du genou gauche le 25 septembre dernier lors du rassemblement des Bleus, le capitaine tricolore a été autorisé à quitter prématurément la sélection pour entamer sa convalescence.

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Mais au lieu de se terrer dans la discrétion et travailler de son côté, Mbappé s’est affiché en plein cœur de Paris et a été aperçu dans une boîte de nuit réputée de la capitale aux côtés de sa compagne Ester Exposito. Pour ne rien arranger, le joueur formé à l’AS Monaco a cru bon de poster une vidéo sur ses réseaux sociaux où on le voit pédaler joyeusement sur un vélo, casque sur la tête. Une séquence qui a provoqué un malaise abyssal dans la capitale espagnole, et pour cause : il y a tout juste dix jours, son propre entraîneur José Mourinho avait publiquement mis en garde ses joueurs sur les activités à risque. «Par bonheur ou malheur, un footballeur ne peut pas skier ni monter à vélo. Si tu tombes du vélo, tu peux manquer trois matchs ou te casser une jambe», avait prévenu le Spécial One. Voir son joueur vedette bravement défier cette recommandation, genou théoriquement douloureux, a fait bondir les observateurs.

Les journalistes espagnols dézinguent Kylian Mbappé

Sur les plateaux de télévision et les ondes ibériques, la colère a rapidement fait place à tel point que Kylian Mbappé est au pilori ce mardi matin. Dans la célèbre émission El Larguero sur la Cadena SER, le journaliste Tomas Roncero n’a pas mâché ses mots pour fustiger l’attitude du Bondynois : «je n’aime pas du tout ça. Théoriquement, tout est en règle avec l’accord du club, mais de mon point de vue, tout est faux ! Pour être le leader d’un projet, il faut montrer l’exemple. Il devrait être comme Cristiano Ronaldo ou Raúl, qui étaient les premiers arrivés à Valdebebas et les derniers partis. Il n’a pas compris ce que représente le Real Madrid. S’il avait compris ce que ressentent les supporters madrilènes, il n’aurait pas réitéré ce genre de coup d’éclat.»

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Un avis largement partagé par Manu Carreño, qui, sur la même émission, a asséné que «Mbappé possède des traits de caractère indignes d’un joueur qui doit mener le Real Madrid et être un exemple pour ses coéquipiers». Même son de cloche sur le plateau d’El Chiringuito, où Josep Pedrerol lance un avertissement clair au Français : «je pense que Mbappé doit réfléchir à ce qu’il veut et à ses objectifs. S’il souhaite vraiment l’affection des supporters du Real après tout, n’était-ce pas son rêve ? Il risque de tout gâcher.» Meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde la saison dernière, Kylian Mbappé n’a clairement pas entamé la saison du bon bout d’un point de vue comportemental malgré huit buts déjà inscrits en huit matches toutes compétitions confondues.

Le Real Madrid ne comprend pas la polémique Mbappé

Ce nouvel épisode ne fait qu’alimenter une liste déjà longue de griefs majeurs accumulés depuis l’arrivée du Français. La saison dernière, Mbappé s’était déjà attiré les foudres des socios en voulant disputer un match de Coupe du Roi face au modeste club de Talavera de la Reina uniquement pour chasser le record de buts de Cristiano Ronaldo en une année civile. Face à cette surcharge, il avait manqué une rencontre importante en Supercoupe d’Espagne et un choc décisif contre Manchester City pour des pépins physiques. Pire encore, lors du Clasico perdu face au FC Barcelone au Camp Nou, le Français, resté à l’écart à cause d’une blessure, avait publié un message d’encouragement sur ses réseaux sociaux alors que son équipe affichait déjà un retard de 2-0 au tableau d’affichage.

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⚪️🟡 La versión del @RealMadrid sobre el caso Mbappé | Lo cuenta @AntonMeana en #ElLarguero 😳‼️ "NO hay MALESTAR en el club ni en el vestuario con Mbappé" ❌ "Mbappé tenía permiso y NO ENTIENDEN la polémica que se ha generado" DIRECTO 🔴 https://t.co/KtyZwvaXN9 https://t.co/xm2M1LUbMm — El Larguero (@ellarguero) October 5, 2026

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Malgré ces tempêtes récurrentes, le Real Madrid reste solidaire avec son numéro 10. Ce mardi dans l’émission El Larguero, Anton Meana apporte une explication troublante à ces allers-retours incessants vers la France dès qu’un pépin physique survient : «Mbappé ne fait pas confiance aux médecins du Real Madrid. Cela l’a conduit à préférer se faire soigner ailleurs, et le Real Madrid lui donne carte blanche.» Un litige qui remonterait à un diagnostic manqué sur son genou après un match contre le Celta Vigo la saison dernière. Dans le même temps, le journaliste affirme que le Real Madrid ne comprend pas la violence des polémiques contre Mbappé : «Je n’ai pas perçu le moindre mécontentement au Real Madrid concernant le comportement de Mbappé. Sur ce point, le club et ses coéquipiers nous assurent qu’il n’y a aucun débat.» Désormais, Kylian Mbappé devra racheter les cœurs sur le terrain. En ce sens, il pourrait être disponible dès ce week-end face à Villarreal (samedi 21h).