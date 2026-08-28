Marquinhos : «les équipes pensent qu’à 2-0 contre nous, c’est fini»

Le PSG l’a encore fait. Menés 2-0 dans face au LOSC, les Parisiens ont sur remonter le score pour attacher le match nul. Comme face à Rennes le week-end dernier. Apres la rencontre, en zone mixte, le capitaine Marquinhos, buteur héroïque en fin de match, s’est confié sur la mentalité parisienne et leur force de caractère.

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«Les équipes pensent qu’à 2-0 contre nous, c’est fini. Mais on montre que c’est jamais fini contre le PSG. On a le caractère, on joue jusqu’au bout peu importe le résultat. On essaye d’être aggresif contre l’adversaire. Même à 2-0 on a rien changé, on a continué même quand on arrivait à marquer. Faut être prêt à se battre plus de 90 minutes contre le PSG même quand il ne reste rien. »