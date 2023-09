Serie A : la Juventus retrouve le podium après sa victoire à Empoli, Lecce assure contre contre la Salernitana

La 3ème journée de Serie A s’achevait ce dimanche soir avec deux nouvelles confrontations au programme. Dans la première, la Juventus se déplaçait sur la pelouse d’Empoli. Les Bianconeri, qui restaient sur une victoire contre l’Udinese et un match nul face à Bologne, prenaient le contrôle du jeu et Danilo ouvrait le score rapidement, après un corner puis un cafouillage dans la surface de réparation adverse, tandis que l’arbitre sifflait finalement une faute du capitaine de la Vieille Dame (10e). Mais ce n’était que partie remise puisque le défenseur brésilien inscrivait le premier but de cette partie 15 minutes plus tard sur la même action que sur son premier but refusé sans la faute par contre (24e, 0-1). Une dizaine de minutes plus tard, Federico Gatti s’écroulait dans la surface adverse au contact avec Youssef Maleh et l’arbitre désignait le point de penalty sans aucune hésitation. Dusan Vlahovic s’élançait mais l’attaquant serbe voyait Etrit Berisha arrêter sa tentative (39e).

Au retour des vestiaires, Federico Chiesa manquait le but du break (59e) tandis que Paul Pogba, entré en jeu seulement quelques minutes plus tôt, voyait son but être refusé pour une position de hors-jeu en amont de Dusan Vlahovic sur sa passe décisive (67e). En fin de rencontre, Federico Chiesa revenait à la charge et l’ailier italien, parti seul en contre, éliminait le portier d’Empoli et finissait le travail excentré sur le côté gauche pour tuer le suspens dans ce match (82e, 0-2). Si Timothy Weah centrait et trouvait Arkadiusz Milik, le Polonais envoyait sa frappe de la tête sur la barre (90e+1) et Moise Kean trouvait une dernière fois les montants au bout du temps additionnel (90e+5). Grâce à cette victoire, la Juventus remonte sur la troisième marche du podium de Serie A. Dans l’autre rencontre de cette soirée, Lecce recevait la Salernitana. Les locaux s’imposaient d’ailleurs après un but signé Nikola Krstovic peu après le coup d’envoi du match (6e, 1-0) et un autre dans les derniers instants de ce match par l’intermédiaire de Gabriel Strefezza (90e+8, 2-0). Les joueurs de Roberto D’Aversa continuent leur très bon début de saison alors qu’ils occupent désormais la 4ème place du championnat italien.