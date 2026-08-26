Liga : le Real Madrid écrase la Real Sociedad avec un triplé de Kylian Mbappé

Deuxième match de Liga pour ce Real Madrid 2026/2027, après sa victoire le week-end dernier face à l’Espanyol (2-1). Un court succès, obtenu grâce à ce but de Carlos Espi en toute fin de match, qui a laissé quelques doutes et n’a pas totalement convaincu l’opinion publique madrilène. Face à la Real Sociedad ce soir, pour le compte de la première journée de Liga (match en retard), les Merengues voulaient donc frapper fort, et José Mourinho alignait le même onze qu’à Barcelone ce week-end, à savoir un quatuor offensif composé de Vinicius Jr, Jude Bellingham, Arda Güler et Kylian Mbappé, avec Valverde et Bernardo Silva dans le double-pivot. Ibrahima Konaté était donc toujours là dans l’axe de la défense avec Huijsen. En face, quelques têtes bien connues, comme Mikel Oyarzabal, alors que Carlos Soler et Gonçalo Guedes démarraient sur le banc. Un match symbolique, puisqu’il marquait le retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu, alors que Cucurella a reçu un bel hommage pour son titre de champion du monde. Et les Madrilènes ont plus que fait le job, avec une victoire 4-1.

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Forcément, le Real Madrid se montrait très volontaire et conquérant d’entrée, avec une première tentative lointaine de Vinicius Jr non-cadrée (3e). Lancée côté gauche, la fusée Mbappé arrivait en force dans la surface mais tentait sa chance à angle fermé, ce qui faisait les affaires d’Alex Remiro (6e). La Real Sociedad avait des arguments, et se montrait tranchante lorsqu’elle attaquait, et Courtois sortait une intervention décisive sur un tir d’Oyarzabal dans la surface (11e). Mais peu à peu, le Real Madrid s’emparait du ballon, avec de longues séquences de possession aux abords de la surface, où on retrouvait parfois 6 ou 7 joueurs dans les derniers mètres adverses. Mais il y avait toujours un adversaire pour couper la dernière passe ou pour contrer les tentatives. Mbappé offrait un caviar à Vinicius Jr, mais Remiro stoppait le tir du Brésilien (21e). La bande de Kylian Mbappé était plutôt bien dans son match, et asphyxiait bien son adversaire, qui outre l’occasion d’Oyarzabal n’avait rien à se mettre sous la dent. Le rythme retombait cependant, et sur un caviar d’Oyarzabal, Sergio Gomez enchaînait une reprise de volée qui frôlait le poteau gauche de Courtois (35e).

Mbappé taille patron

Il faut dire que les individualités du Real Madrid étaient encore un peu en dessous sur ce premier acte. Bellingham était assez actif, mais Mbappé était encore assez peu inspiré, et maladroit dans le dernier geste, même si les choses allaient vite changer plus tard dans le match. Vinicius Jr avait disparu au fur et à mesure qu’on s’approchait de la pause, alors qu’Arda Güler était moins en vue que face à l’Espanyol. Avant la pause, le Bondynois allait cependant faire la différence. Valverde s’offrait une percée dans la moitié basque, et trouvait bien Mbappé à l’entrée de la surface. Le Français contrôlait, puis décochait un tir puissant sous la barre de Remiro (1-0, 40e). En feu, Mbappé repiquait dans l’axe mais cette fois, sa frappe était bien captée par le portier txuri-urdin (43e). Mais juste avant la pause, les Merengues allaient être cueillis à froid. Konaté se faisait enrhumer par Ochieng, son tir et était contré et le cuir revenait sur Susic, arrivé lancé, qui crucifiait Courtois (1-1, 44e). Pas de chance pour le défenseur central français qui, jusqu’ici, réalisait un bon match. Ce n’était pas un grand Real Madrid qu’on voyait, et les mauvaises langues pouvaient dire que pas grand chose n’avait changé par rapport à la saison précédente. Au retour des vestiaires, Mourinho sortait Carreras pour faire place à Marc Cucurella. Et le Real allait dérouler.

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D’entrée, Güler mettait un caviar à Mbappé mais le buteur tricolore perdait son face à face avec Remiro (46e). Le Français était déterminé et mettait souvent le feu dans la défense adverse, mais était parfois maladroit à la finition. Sur un long contre mené par l’ancien du PSG, Cucurella butait sur Remiro (52e). De son côté, la Real Sociedad avait un peu plus de mal à se frayer des chemins vers la surface madrilène. Le Kyks allait cependant vite refaire la différence. Après un joli une-deux avec Bellingham dans la surface, le Français ajustait parfaitement Remiro pour remettre les siens devant (2-1, 59e). Le but du break allait vite survenir, avec un ballon récupéré par Bellingham dans la surface rivale après une frappe contrée. LAnglais adressait une passe de la mort à Vinicius Jr qui, à bout portant, n’avait qu’à mettre le pied pour l’envoyer au fond (3-1, 67e). A noter la récupération de Konaté au départ de l’action. La Real Sociedad peinait à réagir, en manque d’idées, face à un Real Madrid assez solide derrière, et un bon Dean Huijsen également. Pas rassasié, Mbappé continuait de chercher le but. Vinicius Jr mettait un amour de ballon au Français qui terminait l’action à merveille avec un petit ballon piqué qui terminait sa course au fond des filets (4-1, 80e). Le score n’a plus bougé malgré quelques situations, et les entrées de Carlos Espi et de Yan Diomandé à quelques minutes de la fin, côté gauche. Brahim Diaz a aussi vu un but lui être annulé. Avec cette victoire, le Real Madrid prend déjà provisoirement la première place de la Liga.