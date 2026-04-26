Arsenal : Mikel Arteta donne des nouvelles de Havertz et Eze

Plus de peur que de mal ! En effet, Mikel Arteta s’est montré rassurant au sujet de deux blessés après la victoire d’Arsenal face à Newcastle hier soir (1-0). Présent en conférence de presse après le succès, le technicien des Gunners a donné des nouvelles positives sur les sorties prématurées de Kai Havertz, sorti en larmes et d’Eberechi Eze.

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« Eze et Havertz ont des contractures musculaires, nous ne pensons pas que ce soit trop grave. Nous verrons s’ils sont disponibles pour mercredi (face à l’Atlético de Madrid) », a indiqué l’entraîneur espagnol aux médias. Pour rappel, le milieu de terrain et l’attaquant pourrait être précieux lors du duel face aux Colchoneros en Ligue des Champions mercredi prochain.