Amical : l’Allemagne s’en sort de justesse contre les États-Unis

Ce samedi soir, à Chicago, les États-Unis recevaient l’Allemagne. Le pays coorganisateur, emmené par Mauricio Pochettino, sortait d’une victoire face au Sénégal (3-2) et voulait poursuivre sur cette belle lancée pour arriver au Mondial dans les meilleures conditions. En face, les hommes de Julian Nagelsmann arrivaient en pleine forme et avec confiance, après avoir écrasé la Finlande lors d’un match amical à sens unique le week-end dernier (4-0). Les visiteurs proposaient d’ailleurs un début de match alléchant. À la suite d’un coup franc frappé par Kimmich, c’est Havertz qui envoyait une tête puissante dans la cage adverse (2e, 0-1).

La suite après cette publicité

Puis, après une pause fraîcheur qui faisait grand bien aux deux sélections, les USA sortaient enfin leurs armes au Soldier Field. Robinson recevait un ballon à l’entrée de la surface adverse et faisait trembler les filets de Baumann (37e, 1-1). Après la pause, les coéquipiers de Christian Pulisic dynamisaient leur jeu, mais les Allemands prenaient l’avantage grâce à une combinaison et un but victorieux de Sané (57e, 1-2). Désormais, place au Mondial pour les deux effectifs. Les locaux feront face au Paraguay (13 juin) et le champion du Monde 2014 affrontera Curaçao (14 juin).