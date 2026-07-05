Coupe du Monde 2026 : le Paraguay enrage contre les Bleus et Kylian Mbappé

Une bonne dose de caractère et une grande sérénité. C’est sur ces bases que l’équipe de France a construit son succès hier soir face au Paraguay (1-0). Face à une équipe organisée en bloc bas et venue avec des intentions offensives inexistantes, les Bleus ont fait la différence grâce à un penalty obtenu par l’entrant Désiré Doué, et transformé par Kylian Mbappé. Ce dernier ne s’est d’ailleurs pas fait que des amis au Paraguay, et c’est un euphémisme.

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Chahuté et pris pour cible tout au long de la rencontre, le Madrilène a fini par faire dérailler ses adversaires quand la victoire se profilait, tantôt par la parole, tantôt par ses sourires provocateurs. Après le coup de sifflet final, le sélectionneur paraguayen, Gustavo Alfaro, a pointé du doigt l’attitude du capitaine tricolore : «nous, nous nous battons pour gagner notre pain quotidien. Si Mbappé a agi ainsi, notre réaction était un acte de dignité, a commenté le coach des Guaranis. On défend ce qui nous appartient. Il nous a fallu seize ans pour disputer une autre Coupe du Monde. Il a été champion du monde dès sa première participation, finaliste à la deuxième, et maintenant, il vise le titre de meilleur buteur. Il est dans ce combat. Notre combat est un combat d’humilité et de simplicité. C’est là que réside la différence.»

Une défaite qui laisse un goût amer

Le sélectionneur paraguayen a par ailleurs peu goûté aux pertes de temps des joueurs français en fin de match, et il l’a exprimé sans mettre de gants : «la France n’a jamais trouvé la solution, et sur une action individuelle, un penalty accordé après intervention de la VAR, elle a fait la différence qui lui avait tant manqué pendant le reste de la rencontre (…) Aujourd’hui, sans ce penalty, ils n’auraient pas fait la différence, et c’est pourquoi ils ont célébré leur victoire de cette manière. Ils ont fini par perdre du temps car ils savent ce que cela leur a coûté».

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De son côté, le portier paraguayen, Orlando Gill, a révélé à quel point Mbappé l’avait mis hors de lui : «je suis allé voir Mbappé après le match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main, ça m’a chauffé. Mais je suis vite redescendu», a-t-il confié, avant d’adresser ses félicitations aux Bleus. Le quotidien paraguayen, La Nacion, estime que Kylian Mbappé «s’en est pris à l’Albirroja» et qu’il a même «semblé défiant» dans ses propos. Du côté d’ABC Color, c’est la défaite dans son ensemble qui laisse un goût amer : «malgré un match très ouvert, la France n’a pas totalement dominé le Paraguay. L’élimination laisse un goût amer, mais aussi la certitude que le Paraguay a su se montrer à la hauteur, a rivalisé avec dignité et s’est incliné de justesse face à une équipe de haut niveau.» Chacun fera sa propre analyse…