OM : le groupe pour la réception de Nantes avec le retour d’Aubameyang et Gouiri

L’OM accueille le FC Nantes ce dimanche au Vélodrome pour la 17e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour de plusieurs cadres importants, à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré font également leur retour dans le groupe après plusieurs mois d’absence pour blessures et pourraient avoir du temps de jeu face aux Canaris. En revanche, Nayef Aguerd est toujours en déplacement avec le Maroc pour la CAN et Leonardo Balerdi est également absent pour une raison encore inconnue.

Pour ce match, De Zerbi a convoqué un groupe de 22 joueurs : De Lange, Rulli, Vermot – Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Traoré, Vaz. Cependant, même en cas de victoire, l’OM restera 3e au classement et ne pourra pas dépasser le PSG, faisant de cette rencontre un rendez-vous clé pour consolider sa position sur le podium.