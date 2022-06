L'OL a bouclé l'arrivée de Johann Lepenant !

L'OL sort d'une saison ô combien décevante. Avec une triste huitième place au classement de Ligue 1, le club rhodanien ne disputera pas la moindre compétition européenne la saison prochaine. Alors que Jean-Michel Aulas est à la recherche d'investisseurs, la direction sportive travaille d'arrache-pied pour offrir de nouvelles armes à Peter Bosz.

Alexandre Lacazette devrait ainsi faire son retour en terres lyonnaises. L'enfant du club, libre de tout contrat suite à son départ d'Arsenal, devrait même être officialisé dans la semaine. Un renfort d'expérience et de poids pour les Lyonnais, qui cherchent justement à concocter un effectif à base de joueurs confirmés mais aussi d'espoirs à fort potentiel. D'où cet intérêt pour Johann Lepenant, le milieu de terrain de Caen.

Un contrat de 5 ans

Comme l'indique l'Equipe, c'est bouclé. L'OL a devancé les autres clubs intéressés, comme l'OM et Monaco, et va bien s'offrir le joueur de 19 ans. Un accord a été trouvé avec la formation normande pour un transfert dépassant légèrement les 6 millions d'euros, bonus compris, alors qu'il ne restait qu'un an de contrat au joueur. Les Caennais ont également un pourcentage assez bas sur la plus-value à la revente du joueur.

Le principal concerné lui va parapher un contrat de cinq ans avec l'Olympique Lyonnais, et sera donc la première ou deuxième recrue estivale du club, en fonction du timing de l'annonce du retour d'Alexandre Lacazette. Une chose est sûre : du côté de Lyon, on a préparé ce mercato à l'avance et on compte bien construire un effectif permetant à Peter Bosz de retrouver l'Europe rapidement.