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Équipe de France : le pronostic fou de Luis Fernandez sur Zinedine Zidane

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Zinedine Zidane et Philippe Diallo @Maxppp

L’ère Deschamps est terminée. Après 14 années sur le banc des Bleus, DD laisse sa place à Zinedine Zidane, intronisé mardi. De quoi susciter un certain enthousiasme chez les fans tricolores, et pour beaucoup, c’est aussi une révolution qui s’annonce en termes de jeu et de contenu. Interrogé par la Cadena SER, l’emblématique Luis Fernandez a tenu à donner son avis, se montrant très enthousiaste.

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« C’était la seule personnalité à laquelle on pouvait donner cette équipe. Il a le potentiel, sa façon d’être et on va voir tout ça en sélection. Il va mettre l’équipe dans de bonnes conditions pour aller chercher un titre de champion d’Europe ou de champion du Monde en 2030 », a indiqué l’ancien international tricolore. C’est tout ce qu’on peut souhaiter à Zizou !

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