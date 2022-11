C4 : tous les qualifiés pour les huitièmes et les barrages

La suite après cette publicité

La phase de groupes de la Ligue Europa Conference a officiellement pris fin ce jeudi soir après les 6 derniers matchs qui viennent de se terminer. On connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour les 8es de finale de la compétition. Seul club français en lice dans cette compétition, l'OGC Nice s'est adjugé la première place de son groupe pour éviter les barrages.

Plusieurs équipes de haut niveau, éliminés de la course aux huitièmes en Ligue Europa, rejoignent cette troisième Coupe d'Europe comme le Sheriff Tiraspol (en Ligue des champions la saison passée), la Lazio Rome ou encore Ludogorets. Pour rappel, les barrages seront d'abord joués les 16 et 23 février avant les huitièmes de finale, prévus les 9 et 16 mars 2023, comme la C3.

Les 24 qualifiés pour la phase finale

Les équipes directement qualifiées pour les 8es

Istanbul Basaksehir (TUR)

West Ham (ANG)

Villarreal (ESP)

OGC Nice (FRA)

AZ (P.-B.)

Djurgarden (SUE)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVQ)

Les équipes de C4 disputant les barrages

Fiorentina (ITA)

Anderlecht (BEL)

Lech (POL)

Partizan Belgrade (SRB)

Dnipro-1 (UKR)

La Gantoise (BEL)

CFR Cluj (ROU)

FC Bâle (SUI)

Les repêchés de la Ligue Europa

Bodo/Glimt (NOR)

AEK Larnaca (CHY)

Ludogorets (BUL)

Braga (POR)

Sheriff Tiraspol (MOL)

Lazio Rome (ITA)

Qarabag (AZE)

Trabzonspor (TUR)