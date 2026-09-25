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Karim Benzema démonte une fake news

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
benzema @Maxppp

Après la fin de son contrat avec adidas, Karim Benzema a vu son projet de collaboration avec Nike s’effondrer au dernier moment. En effet, d’après les informations de The Athletic, l’équipementier américain a annulé en urgence un tournage prévu à Londres pour la marque Corteiz, estimant après vérification de son passé que le profil de l’ancien Madrilène ne correspondait pas à ses valeurs.

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Englué dans de nombreuses polémiques dans sa carrière, le Nueve a souvent payé ses sorties médiatiques remarquées ou ses déclarations fortes sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, le natif de Lyon a décidé de riposter en story Instagram avec un « Fake News. Mâle aimé… » accompagné de plusieurs émojis qui viennent ajouter encore plus de piment à sa réponse. Reste à savoir ce qu’a vraiment voulu dire l’attaquant de 38 ans, toujours sans club actuellement.

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