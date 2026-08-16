Bouaddi, Rodri, nouvelles arrivées… la mise au point musclée d’Enzo Maresca sur le mercato de Manchester City

La première sortie officielle d’Enzo Maresca sur le banc de Manchester City aura été un fiasco. Balayés par Arsenal (0-3), les Cityzens auront été sans solution durant l’entièreté de la rencontre face au champion d’Angleterre en titre et n’ont clairement pas rassuré avant le début de la Premier League. Pour tenter de rassurer les fans avant l’entame de la saison, le successeur de Pep Guardiola a longuement évoqué le mercato estival de City et a promis l’arrivée de nouvelles têtes, en plus d’Eliott Anderson, recruté à Nottingham Forest pour 135 millions d’euros et titulaire ce dimanche.

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«Nous savions déjà avant le match les choses que nous devons faire sur le marché des transferts. Ce n’est pas parce que nous avons perdu, ou même si nous avions gagné, que nous penserions différemment. Nous avons assez clair ce que nous devons faire, et nous allons faire certaines choses avant la fermeture du mercato», a-t-il assuré après la rencontre, avant d’évoquer les cas individuels et à commencer par le Ballon d’Or 2024 : Rodri, annoncé sur le départ vers le FC Barcelone et blessé pour le Community Shield.

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Enzo Maresca évoque longuement le cas Ayyoub Bouaddi

«Rodri est un joueur qui vient de remporter la Coupe du Monde, c’est un joueur de premier plan dont toutes les équipes auraient besoin. Ce n’est pas une question de savoir si nous manquons Rodri ou non, je pense que ceux qui ont joué aujourd’hui, Elliot Anderson était plutôt bon pour son premier match, et Mateo Kovacic aussi», a-t-il vaguement évoqué, en confirmant également que l’avenir de Jack Grealish était incertain. Avant de s’attaquer à Ayyoub Bouaddi, dont, selon nos informations, les négociations sont désormais entrées dans leur phase finale.

«Il est encore joueur de Lille, mais pour tout nouveau recrutement, tout nouveau joueur, bien sûr, plus ils arrivent tôt, c’est mieux, parce que nous allons commencer la Premier League dans une semaine. Et s’ils commencent à travailler avec nous le plus tôt possible, c’est mieux, parce qu’ils pourront aussi comprendre la manière dont nous voulons jouer», a indiqué Maresca.