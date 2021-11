PSG : l'Atlético de Madrid fonce sur Ayman Kari

Comme nous vous l'expliquions il y a quelques semaines, Ayman Kari monte en gamme au sein du centre de formation du PSG. Bien installé au sein des U19, coachés par Zoumana Camara, le jeune milieu de 17 ans fait forte impression cette saison, lui qui a encore été très performant mercredi en Angleterre contre Manchester City, dans le cadre de la 5e journée de Youth League (succès 3-1), et qui enchaîne les titularisations. Et le néo-international U18 français (2 capes), attise déjà les convoitises.

Comme l'a expliqué AS ce vendredi, l'Atlético de Madrid va mettre tout en œuvre pour recruter Ayman Kari. Une information que nous pouvons vous confirmer puisque des scouts du club espagnol suivent ses prestations de près depuis le début de saison. Et selon nos informations, son profil a déjà été validé en interne et l'objectif n'est autre que de le convaincre de rejoindre les Colchoneros l'été prochain, lui qui n'a toujours pas prolongé son bail avec le PSG qui court jusqu'en juin 2022. Mais toutes les portes restent ouvertes pour le jeune joueur, et une prolongation à Paris n'est pas encore écartée.