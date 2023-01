Serie A : Empoli vient à bout de la Sampdoria dans une fin de match folle

Dernière affiche de la 18ème journée de Serie A ce lundi entre la Sampdoria et l’Empoli, au stade Carlo Castellani. Les joueurs de Paolo Zanetti ont dominé une grande partie de la première période en tentant pas moins de neuf frappes dans le premier acte mais sans jamais trouver la brèche face à un solide Emil Audero, auteur de quatre parades. En seconde mi-temps, le latéral Tyronne Ebuehi a rapidement permis aux locaux du soir de mener au score (55e), alors que c’est bien la Sampdoria qui a dominé ce deuxième acte en cadrant six frappes sur les onze tentées. Avec un total de six arrêts, le portier italien Guglielmo Vicario a d’ailleurs été décisif dans les cages d’Empoli, avec une double parade sur Filip Đuričić (64e, 65e), permettant à son équipe de rester devant.

Une domination finalement récompensée à la tout dernière seconde, par une égalisation signée Omar Colley (90e+7) mais l’arbitre Alberto Santoro a annulé le but pour une main de Gabbiadini. Les cartons jaunes ont été distribués dans cette fin de match intense avec pas moins de six avertissements sur les 10 dernières minutes, symbole de la frustration des visiteurs. Un score difficile à avaler pour la Samp (1-0) qui a montré de bonnes choses. Au classement, la Sampdoria reste 18ème dans la zone de relégation, tandis qu’Empoli pointe toujours en plein ventre mou du championnat à la 14ème place. Le weekend prochain, les Génois accueilleront l’Udinese dans le cadre de la 19ème journée de Serie A. Les Empolesi se rendront en Lombardie pour affronter l’Inter Milan à San Siro.

