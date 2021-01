Coupe de France, L1-L2 : la programmation complète des 32es de finale

Après une saison 2019-2020 conclue par le sacre du Paris-SG aux dépens de l'AS Saint-Etienne, la Coupe de France vit sa 104e édition qui réunit plus de 7 000 clubs. En raison de la suspension des compétitions amateurs annoncée le 29 octobre 2020, les 6e et 7e tours n'ont pas pu se disputer aux dates prévues. Le Comité exécutif de la FFF a donc validé, le 17 décembre 2020, un nouveau format pour la saison en cours. Le principe d'une épreuve organisée en deux voies jusqu'aux 16es de finale a été retenu.

Une voie pour les clubs amateurs, et une voie pour les clubs de Ligue 1, qui font leur entrée en lice en 32es de finale, et les clubs de Ligue 2, qui sont entrés au tour précédent. Ce samedi, la FFF a officialisé la programmation des 32es de finale de la voie des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Des rencontres disputées du 9 au 11 février. Le mardi 9 février, l'Olympique Lyonnais recevra l'AC Ajaccio (21h, Eurosport 2), alors que le mercredi 10 février l'OM ira défier l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps (14h45, France 3) pendant que le PSG affrontera le SM Caen à D'Ornano (21h, Eurosport 2).