OM : le joli geste de Pablo Longoria à deux jeunes fans

Alors que les images de l'accueil d'Alexis Sanchez à Marseille ont fait le tour du globe, une autre, peut-être moins virale, n'a cependant pas échappée à Pablo Longoria, président du club phocéen. Alessandro et Rayan, deux jeunes supporters venus accueillir le Chilien à Marignane, sont restés après la fête, pour nettoyer l'endroit où étaient rassemblés des dizaines de fans.

Une belle action récompensée par leur club de coeur, qui les a conviés, ce jeudi, au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus pour les remercier et leur offrir un maillot de l'Olympique de Marseille. « On vient de vivre un moment incroyable au centre RLD ! Merci à tous, c’est grâce à vous, et à tous vos messages. Merci à toute l’équipe de l’OM qui nous a super bien accueillis (…) et au président Pablo Longoria pour l’invitation » a d'ailleurs réagi l'un des deux protagonistes sur ses réseaux sociaux.